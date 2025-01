Die Menschen im Landkreis seien vor allem aufgrund der negativen Schlagzeilen über das Klinikum misstrauisch geworden und nehmen häufig weitere Wege nach Dresden oder Cottbus in Kauf, um sich behandeln zu lassen, berichtet Winkler. Das habe man in den vergangenen Monaten nachweisen können. Über die Hälfte aller potenziellen Patienten lasse sich aktuell woanders behandeln.

Darum plant die Geschäftsführung des Elbe-Elster Klinikums, sein 3+1-Konzept in diesem Jahr weiter zu präzisieren. Die Idee dahinter: Aus den drei bestehenden Krankenhausstandorten sollen medizinische Versorgungszentren beziehungsweise Kreis-Polikliniken werden. In der Mitte des 1.900 Quadratkilometer großen Landkreises entsteht wiederum ein neues, zentrales 300-Betten-Krankenhaus, welches den Spezialisierungsansprüchen der vom Bund beschlossenen Krankenhausreform gerecht werden soll, so der Plan.

Der Kurs der Stabilisierung, wie ihn Winkler nennt, soll weitergeführt werden. Neben der Rettung der Geburtsstation und der Pädiatrie in Herzberg gelang es dem Klinikum im vergangenen Jahr auch, die Zahl der Auszubildenden in der Pflege zu verdoppeln und neue Fachärzte einzustellen.

Durch die Krankenhausreform seien Veränderungen notwendig, erläutert Winkler: "Wenn wir künftig unsere medizinischen Leistungen erhalten wollen, brauchen wir die Interaktion der unterschiedlichen Fachbereiche möglichst an einem Standort. Und das zwingt uns zwangsläufig dazu, über diese Variante nachzudenken, ein zentrales neues Krankenhaus zu haben", so der Klinikchef.

Finanziert werden könnte dies zum großen Teil aus dem in der Krankenhausreform integrierten Krankenhaustransformationsfonds. Dieser soll bundesweit Krankenhäuser die Umstellung und Anpassung auf das neue Finanzierungssystem der Vorhaltepauschalen ermöglichen. Für die 54 Brandenburger Krankenhäuser entfallen dafür rund 1,5 Milliarden Euro.



Einen Teil der Kosten für den Neubau müsste das Krankenhaus jedoch wahrscheinlich selbst tragen, erläutert Winkler. Man sei aber zuversichtlich, dass dies über eine Kreditfinanzierung möglich sei.

Die Entscheidungshoheit darüber, wann, wo und vor allem ob so ein Krankenhausneubau möglich ist, liegt beim Kreistag des Landkreises Elbe-Elster - der Kreis ist Eigentümer des Klinikums. Viele Kreistagsabgeordnete und auch Landrat Christian Jaschinski bekundeten in den vergangenen Monaten bereits Zuspruch für die 3+1-Pläne des Klinikums. Ob jedoch ein so finanziell angeschlagener Landkreis wie Elbe-Elster ein Projekt dieser Größenordnung umsetzen kann, muss in den kommenden Monaten von den Kommunalvertretern diskutiert werden.