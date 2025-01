Razzia in Berlin-Lichtenberg

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Berlin hat die Polizei zwei verdächtige Männer gefasst, die in Berlin und anderen Bundesländern zugeschlagen haben sollen. Ein 30-Jähriger und ein 37-Jähriger seien am Freitagvormittag im Berliner Bezirk Lichtenberg Elli-Voigt-Straße mit Haftbefehlen festgenommen worden, sagte die Polizei dem rbb.

"Die beiden stehen im Verdacht, mit weiteren Tatverdächtigen an Geldautomaten-Sprengungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen beteiligt gewesen zu sein", schrieb die Polizei auf der Plattform X. Mehrere Wohnungen oder andere Räume in Berlin wurden durchsucht.