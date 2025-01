Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Berlin-Lichtenberg im Ortsteil Fennpfuhl einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner gegen 2 Uhr eine Explosion in einem Einkaufzentrum und alarmierte die Einsatzkräfte.

Nach Reporterangaben befand sich der Geldautomat in einem Einkaufszentrum in der Judith-Auer-Straße. Direkt darüber liege ein Wohngebäude. Durch die Detonation wurden mehrere Fenster und Glastüren zerstört.

Durch die Sprengung sei der Automat stark beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Geld in unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Ob das Wohnhaus beschädigt wurde, ist unklar.