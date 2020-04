Xxxxx Potsdam Mittwoch, 29.04.2020 | 07:54 Uhr

Ich denke , das sich die meisten Menschen an die Reglungen halten und dieser Wiederanstieg auch durch größere Gruppenansammlungen in Parks etc. überall begünstigt wird.

Sollte man wieder über eine erneute Maßnahme des Lockdowns nachdenken, trifft es eigentlich nur Diejenigen, die sich an die Maßnahmen halten, während die Ignoranten weiterhin diese Reglungen und Einschränkungen missachten werden.

Da sollte man sich lieber mal auf diese Gruppierungen konzentrieren, denn da gibt es dann genügend zu tun.

Ich habe diese Ansammlungen in den Park etc. auch beobachtet, während ich auch erlebt hatte, dass eine einzelne Person von Ordnungshütern aggressiv in Potsdam von der Bank verjagt wurde. Das finde ich in diesem Fall Aktionismus an der falschen Stelle und vergrämt die Bürger unnötig, denn eigentlich sollte man sich so bewegen können solange ich mich an die Maßnahmen wie Abstandsregelung hält.