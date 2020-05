rbb|24 hat nun analysiert, wie viele Landkreise in Deutschland in den vergangenen Wochen überhaupt gemäß dieser Regel je in einen Lockdown gemusst hätten. Die Antwort ist basierend auf Daten des Robert-Koch-Instituts: nur rund die Hälfte.

Wochen der Kontaktsperre zehren an den Nerven. Ein guter Teil der Arbeitenden ist in Kurzarbeit. Und Kinder sind durch den weitgehenden Wegfall von Kindergarten, Kita und Schulen massiv getroffen . Es ist nachzuvollziehen, wieso nun weitreichende Lockerungen beschlossen wurden. Doch wie merkt man, dass es zu viel der Lockerungen waren? Und wann?

Wissenschaftler haben derweil Zweifel daran, ob die 50 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ein gut gewählter Richtwert sind. So sagte in einem Briefing des Science Media Centers [sciencemediacenter.de] der Epidemiologe Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, dass er persönlich den Wert doch als "etwas hoch" empfände. Sinn können eine so hohe Grenze eigentlich nur machen, wenn man damit vermeiden wolle, dass Ausbrüche in Einrichtungen wie Altenheimen gleich zu einem Shutdown für die ganze Regionen führen.

Ein solches Beispiel für einen so sehr örtlich eng umrissenen Ausbruch ist zum Beispiel jener Ausbruch im Bergmann-Klinikum in Potsdam. Der war allerdings so groß, dass er auch für ganz Potsdam zu einem Lockdown geführt hätte.

Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik sprach ebenfalls davon, dass der 50er-Wert jenseits dessen ist, was die Ämter noch bewältigen könnten. Man müsse eigentlich davon ausgehen, dass jedes Gesundheitsamt nur etwa eine neue Infektion pro Tag behandeln könne. Es sei schlicht ein immenser Aufwand, alle Kontakte einer infizierten Person nachzuverfolgen. Priesemann plädiert daher sogar für ein Ziel von null Neuinfektionen, das bei einem weiteren Durchhalten des Lockdowns durchaus schon Mitte bis Ende Mai zu erreichen gewesen wäre.

In der aktuellen Woche sind derweil nicht mal ein Dutzend Landkreise über dem neuen Grenzwert. Trotzdem werden aber jeden Tag in jedem Bundesland neue Fälle gemeldet und nur Mecklenburg-Vorpommern hatte gestern einen einstelligen Zuwachs der Fallzahlen für den Tag.