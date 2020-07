Mindestens zwei Passagiere eines Fluges aus Berlin, der am Donnerstag auf Kreta landete, mussten eine Strafe in Höhe von 500 Euro zahlen, weil sie ein elektronischer Formular nicht ausgefüllt hatten. Über das Formular können Touristen lokalisiert werden, solange sie sich in Griechenland aufhalten. Die Betroffenen sagten Reportern am Flughafen von Heraklion, niemand habe sie vor Antritt der Reise informiert, das sie dieses Formular ausfüllen müssen. Das berichtet die Deutsche Presse Agentur am Donnerstag.