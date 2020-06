Karina Freitag, 26.06.2020 | 21:27 Uhr

"Wenn die Quarantäne offiziell vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, zahlt in der Regel der Arbeitgeber, der sich das Geld dann vom Amt zurückholt." In der Regel und was ist mit den Leuten bei denen es nicht gereift? Menschen, die gerade zwischen zwei Jobs stehen oder Studenten (die noch nicht mal Hartz V Anspruch haben). Was ist, wenn man keine Bekannte in der Nähe hat und sich einen Lieferdienst nicht leisten kann, weil man normalerweise nach Angeboten kauft, weil man nur so über die Runden kommt.... Schöne Theorie, nur leider zu viele die durchs Raster fallen.