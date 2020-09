Bahnhof47 Berlin Mittwoch, 23.09.2020 | 20:15 Uhr

Sofort Maßnahmen einleiten, sonst sind wir in einigen Wochen im zweiten Lockdown. Ab 22 Uhr Kneipen dicht und überall Alkoholverbot. Die hohen Zahlen hätte man vermeiden können, indem man nicht viel zu früh alles gelockert hätte. Maskenverweigerer im ÖPNV und beim Einkaufen werden weiterhin geduldet, überall wird geknutscht und geknuddelt, Party gefeiert, als wäre die Pandemie schon vorbei. Damit alles noch schlimmer wird will man Heizpilze in Gaststätten aufstellen, wie krank ist das denn? Dafür autofreien Sonntag und alle fahren mit den Öffentlichen oder was? Überfüllte Busse und Bahnen, Infektionsgefahr!

Ich danke allen, die so solidarisch sind, und sich an die AHA-Regel halten.