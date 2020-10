Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Aktuelle Zahlen der Gesundheitsämter - 676 neue Corona-Fälle in Berlin - auch Pankow überschreitet Grenzwert

16.10.20 | 17:26 Uhr

Das Infektionsgeschehen in Berlin nimmt weiter an Fahrt auf. Am Freitag wurde der zweithöchste Wert seit Pandemie-Beginn erreicht - obwohl ein Bezirk keine Zahlen gemeldet hat. Inzwischen hat auch der Bezirk Pankow bei der Inzidenz die rote Linie überschritten.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin ist am Freitag auf den bislang zweithöchsten Stand gestiegen: In den vergangenen 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter der Bezirke 676 Fälle. Den Höchststand hatte Berlin am Dienstag mit 706 neuen Fällen erreicht, am Mittwoch (503) und Donnerstag (551) waren die Zahlen etwas zurückgegangen. Die berlinweite 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 83,2.



Inzwischen liegt auch der bevölkerungsreichste Bezirk Pankow über der kritischen Schwelle von 50: Am Freitag kletterte hier der Wert auf 51,8. Damit liegen jetzt nur noch die vier Bezirke Treptow-Köpenick (42,7), Steglitz-Zehlendorf (42,6), Lichtenberg (39,1) und Marzahn-Hellersdorf (34,1) unter der 50er Marke. Zu Steglitz-Zehlendorf muss angemerkt werden, dass der Bezirk am Freitag keine Zahlen gemeldet hat und deshalb wieder unter die 50er-Marke gefallen ist. Spitzenreiter bleibt Neukölln (170,3) vor Mitte (133,5) und Friedrichshain-Kreuzberg (110,9).

Zwei Corona-Warnampeln grün, eine rot

Auch die Zahl der Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern steigt weiter an: Am Freitag waren es 262 und damit 23 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg von 59 auf 63. Mit 239 am Virus Gestorbenen beklagt Berlin ein weiteres Todesopfer der Corona-Pandemie.



Der Blick auf die Berliner Corona-Ampel zeigt, dass am Freitag nach wie vor nur die Warnampel für den Inzidenz-Wert mit 83,2 im roten Bereich liegt. Der Reproduktionswert der letzten vier Tage liegt bei 0,99 und damit im grünen Bereich. Auch die Ampel für die Auslastung der Intensivbetten durch Corona-Patienten leuchtet grün. Sie liegt bei 4,8 % und ist damit noch deutlich vom Grenzwert 15 Prozent entfernt. Allerdings steigt auch dieser Wert seit Tagen kontinuierlich an.



Brandenburg zählt 153 neue Fälle

Auch in Brandenburg steigt die Zahl der registrierten Neuinfektionen rapide und deutlich an: Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 153 neue Fälle innerhalb eines Tages. Am Vortag waren es 144 Neuinfektionen.



Mit jeweils 20 neuen Fällen war die Zahl der Neuinfektionen in Cottbus und im Landkreis Mittelmark am höchsten. Cottbus gilt bereits seit Donnerstag als Risikogebiet, weil dort die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über den kritischen Wert von 50 gestiegen war. Inzwischen liegt dieser Wert bei 70,2.



In Frankfurt (Oder) hat dieser Wert mit 41,6 die Warnschwelle von 35 überschritten. Damit gilt nun eine Maskenpflicht in Bürogebäuden, in der Gastronomie und in Aufzügen. Brandenburgweit werden 60 Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon vier intensivmedizinisch beatmet. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Gestorbenen stieg um einen Fall auf 178.

Sendung: Abendschau, 16.10.2020, 19:30 Uhr