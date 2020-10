Sascha Berlin Dienstag, 27.10.2020 | 18:09 Uhr

Das Problem sind nicht die Maßnahmen an sich, sondern der Befolgen derer. Denn die Akzeptanz ist leider hier und da etwas dahin.

Das liegt u.a. an fehlenden Kontrollen bzw die Möglichkeit dazu im privaten Bereich, und außerdem daran, was als "Rumeiern der Politiker" empfunden wird, was zu einem Teil stimmt (Uneinigkeit der politischen Instanzen der jeweiligen Bundesländer untereinander), zum anderen aber auch einfach unter "Ausprobieren" laufen kann, da noch nix wirklich erschöpfend erforscht ist bzw jeden Tag neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Leider scheint sich mehr und mehr der Glauben durchzusetzen, dass die Politik nix Zielführendes tut/tun kann. Das wird ab einem bestimmten Punkt gefährlich, mündet es entweder in Resignation oder immer aggressiveren Protest.

Es hilft nur ein Sinken der Zahlen. Drücken wir uns also die Daumen. Hab auf youtube gesehen, das hilft gegen das Virus...