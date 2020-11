Paula W. Berlin Samstag, 21.11.2020 | 14:21 Uhr

Mir gehts wie Ihnen,auch ich finde es toll wie Herr Broemme sich engagiert. Er bringt sein Fachwissen und seine Erfahrung von der Feuerwehr und dem THW mit, ist ein Pratiker und labert nicht rum. Im Gegensatz zu manchem Kommentator hier. Einfach mal besser machen und nicht nur alles kritisieten und miesreden. Als Ehrenamtlicher gibt es vielfältige Möglichkeiten sich einzubringen. Ob in der Nachbarschaftshilfe,beim Sorgentelefon,bei den Tafeln oder bei der Arbeit mit Kindern oder Tieren. Alles ist sinnvoller als nur an dem rumzumekeln,was andere umsetzen.

Danke an Herrn Broemme und sein Team und an alle,die sich ebenfalls für unsere Gesellschaft engagieren.

Übrigens,es gibt keine Impfpflicht,soviel nur an alle Impfgegner,die am We auch schon wieder demonstrieren wollen und was die Halbwertzeit einer Coronaimpfung betrifft.Die Grippeschutzimpfung muss auch jährlich mit angepasstem Serum wiederholt werden.