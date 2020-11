rbb|24/Sophia Bernert Video: rbb|24 | 27.11.2020 | Sophia Bernert | Bild: rbb|24/Sophia Bernert

Anleitung - Wo sich Berliner an Weihnachten wie treffen dürfen

28.11.20 | 08:14 Uhr

Zu zehnt dürfen sich Menschen in Deutschland an Weihnachten treffen, nur Berlin macht eine Ausnahme: Hier sind fünf Personen erlaubt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wer sind Sie an Weihnachten und wenn ja, wie viele? Wir haben für Sie aufgedröselt, was möglich ist.



Grundregel: fünf Personen aus verschiedenen Haushalten

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 +🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️

An den Weihnachtsfeiertagen dürfen sich in Berlin maximal fünf Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Das sind nur halb so viele wie anderswo in Deutschland.

Ausnahmen: Kinder unter 14 Jahren

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾+🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️ +👶+🧒🏼+🧒🏾+🧒🏻



Zu diesen fünf Personen können theoretisch beliebig viele Kinder bis 14 Jahre dazu kommen. So dürfen auch weitaus mehr als fünf Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen, allerdings nie mehr als fünf Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahren gleichzeitig.

Beherbergung

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 🏨🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️ 👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻

Angenommen, nicht alle fünf verwandten Personen plus Kinder können unter einem Dach übernachten: In diesem Fall dürfen die haushaltsfremden Personen auch in Hotels beherbergt werden. Das gilt nach Angaben des Berliner Senats für Besuch von Familie und engen Freunden, die dementsprechend in Berlin wohnen sollten, allerdings nicht für touristische Übernachtungen.

WGs, Ehe- und Lebenspartnerschaften

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾❤️🧍‍♂️❤️🧍‍♀️❤️🧍‍♀️❤️🧍‍♀️❤️🧍‍♂️ Die Fünf-Personen-Regel gilt nicht für Ehe- und Lebenspartner*innen oder Angehörige des eigenen Haushalts. Wer also in einer 6er-Wohngemeinschaft (oder mehr) lebt – hier gilt immer ein Haushalt – oder mehr als vier Lebenspartner*innen hat, kann die auch alle an Weihnachten treffen.

Sorge und Umgang

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 +🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️+🛌





Die Fünf-Personen-Regel gilt auch nicht für Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie den Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden.

Vor und nach Weihnachten

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 +🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️👶

Außerhalb der Weihnachtsfeiertage sind die Regeln noch etwas strenger. Dann dürfen sich fünf Personen treffen, allerdings nur aus zwei Haushalten. Und hier werden Kinder bis - Achtung! - 12 Jahre nicht mitgezählt. Kompliziert wird es also vor allem für Eltern von Kindern, die im schlimmsten Fall auch noch Geburtstag haben und zwischen 12 und 14 Jahre alt sind.

Beispiele

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻+👴🏼👵🏾 ✅



Eine Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und beliebig vielen Kindern unter 14 Jahren bekommt Besuch von zwei Großelternteilen. Das ist erlaubt.





🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻👴🏼👵🏾+👵👴🏽 ❌



Zwei weitere Großelternteile würden gerne dazukommen, das dürfen sie aber nicht. Weil sich dann mehr als fünf Erwachsene aus mehr als einem Haushalt treffen würden.



🏠WG🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻 ✅

Eine Familie bestehend aus beliebig vielen Erwachsenen und Kindern über 14 Jahre, die ohnehin zusammenwohnt, darf zusammen feiern.



🏠WG🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻+🧍‍♀️ ❌





Die WG darf dann aber keinen Besuch bekommen.



🏠WG🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️+❤️🧍‍♂️+❤️🧍‍♀️+❤️🧍‍♀️ ✅



Eine Dreier-WG möchte ihre Partner*innen einladen. Nur zwei dürfen kommen, es sei denn, es handelt sich um Ehe- oder Lebenspartner*innen. 🏠WG🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️+🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️ ❌





Spickzettel

Damit Sie sich merken können, was erlaubt ist und was nicht - hier die Piktogramme auf einen Blick und zum Ausdrucken:

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 +🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️ ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾+🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️ +👶+🧒🏼+🧒🏾+🧒🏻 ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 🏨🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️ 👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻 ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾❤️🧍‍♂️❤️🧍‍♀️❤️🧍‍♀️❤️🧍‍♀️❤️🧍‍♂️ ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 +🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️+🛌 ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻+👴🏼👵🏾 ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻👴🏼👵🏾+👵👴🏽 ❌ 🏠WG🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻 ✅ 🏠WG🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍♀️👶🧒🏼🧒🏾🧒🏻+🧍‍♀️ ❌ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️+❤️🧍‍♂️+❤️🧍‍♀️+❤️🧍‍♀️ ✅ 🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾🧍‍♂️+🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️ ❌

Bei allem, was möglich ist: Um Infektionen zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.