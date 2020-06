Corona betrifft uns alle in Berlin und Brandenburg – mehr als viele andere Ereignisse zuvor. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

Johanna Hiebl, 25, studiert den Doppelmaster "Sprachen, Kommunikation und Kulturen in Europa" an der Viadrina in Frankfurt (Oder) und Universität Posen. Gemeinsam mit vier anderen hat sie sich vor zwei Wochen einen Kleingarten in Frankfurt (Oder) gepachtet. So geht es Johanna:



Persönlich ist meine Situation etwas durcheinander, aber mir geht es gut: Ich bin eigentlich Ende Februar für ein Auslandssemester nach Posen gegangen - und war da nicht ganz drei Wochen vor Ort. Für ein Projekt wollte ich in die Ukraine - aber durch die plötzlichen Grenzschließungen wegen Corona bin ich in der Slowakei stecken geblieben und konnte von dort aus nur nach Deutschland unproblematisch wieder einreisen. Ein Teil der Kurse ziehe ich noch am Bildschirm weiter durch.

Finanziell läuft mein Erasmus-Stipendium noch bis Ende Juni. Danach hoffe ich, dass ich wieder als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni arbeiten kann und auch meine freiberuflichen Aufträge als Multiplikatorin im Jugendaustausch wieder möglich sind. Wegen Corona fiel das ja alles flach.