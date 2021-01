Berlinbaer Berlin Mittwoch, 27.01.2021 | 19:25 Uhr

Die Krankenkassen wissen, wer Diabetiker, Asthma- oder Krebspatient ist. Sie könnten mit wenig Aufwand die entsprechenden Personalien (ohne Diagnoseangabe) an die für die Impfeinladungen zuständigen Stellen weitergeben, damit hochgradig gefährdete Personen geimpft werden könne, bevor sie nach dem Alter an der Reihe wären. Es gibt durchaus auch Hochrisikopatienten die erst 30 Jahre alt sind, in Berlin aber möglicherweise erst 2022 dran kommen. Leider haben wir Datenschutzgesetze, die das verunmöglichen. Anders als im Text angegeben kann man nämlich auch mit Attest in Berlin nicht vorzeitig eingeladen werden. Nach dem Fiasko mit der Corona-App (die aus Datenschutzgründen wirkungslos ist) hat sich in der Pandemie mehrfach gezeigt, dass effektives Handeln nur bei umfassender Information über die Sachlage möglich ist. Dazu fehlen in unserem Land die Voraussetzungen. Wir sind digital abgehängt und opfern dem Datenschutz gerade Menschenleben.