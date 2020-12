Am Anfang wird es nicht genug Impfstoff für alle geben. Wer zuerst die - womöglich lebensrettende - Impfung bekommen sollte, modellieren Berliner Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut. Die Methode haben sie sich von Archäologen abgeguckt. Von Dominik Wurnig

"Frauen und Kinder zuerst" - mit dieser archaischen Formel wurde auf der sinkenden Titanic entschieden, wer in ein Rettungsboot darf. Auch jetzt in der Corona-Pandemie braucht es klare und ethische Regeln, wer zuerst gerettet werden soll.

Was wir über die Corona-Impfungen wissen - und was nicht

Neben Männern sind Alte stärker von Corona betroffen. Die Evakuierungsregel der Titanic wäre also als Impfstrategie nicht nur ethisch absurd, sondern würde auch im Modell von Scholz durchfallen.

"Wir versuchen in Was-wäre-wenn-Szenarien die Konsequenzen verschiedener Impfstrategien abzuschätzen", sagt Scholz. "Dabei versucht man für verschiedene Variablen die optimale Impfstrategie zu finden. Dazu gehören die Anzahl der Infektionen, die Anzahl der Krankenhausaufenthalte, die Anzahl der Todesfälle und die Anzahl der Lebensjahre, die durch eine Impfung gerettet werden."

Die richtige Mischung für diese Impfziele zu finden ist nicht einfach. So könnte man wohl die Todesfälle am effizientesten reduzieren, wenn alte Menschen besondere Priorität haben. Die Zahl der Infektionen könnte aber womöglich am besten reduziert werden, indem man besonders aktiven Menschen impft - vorausgesetzt die Impfung verhindert auch die Übertragung, was noch nicht ganz sicher ist.

Eine solche Gruppe wären beispielsweise Kita-Kinder oder Schüler, die sehr viele Kontakte haben. Allerdings haben Kinder nur in Ausnahmefällen einen schweren Verlauf. Die Stiko hat empfohlen, dass Pflegekräfte bei der Impfung Priorität haben sollen: Einerseits sind sie selbst gefährdet und andererseits könnten sie im schlimmsten Fall die Infektion von Risikopatient zu Risikopatient weiter übertragen.