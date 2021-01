Helmut Krüger Potsdam Samstag, 16.01.2021 | 10:51 Uhr

Es gibt schon einen gewaltigen Unterschied zwischen den USA und Deutschland und der wird unabhängig von allem, was kommen wird, bleiben:



Der "Sturm" auf die Treppe des Reichstagsgebäudes war eine reine PR-Aktion, inszeniert für hochgeladene Handys, um sie in Sekundenschnelle um die Welt zu verbreiten, was für Zustände denn herrschten in Deutschland. Die Belästigung im Inneren des Gebäudes Tage später geht einzig und allein auf AfD-Abgeordnete zurück, die das Parlament auf ihre Art und Weise als Quasselbude abtun, während es ihre Aufgabe sei, die Agitation des einzig Wahren zu verbreiten. Da sind dann solche Mittel gerechtfertigt.



In den USA ist dagegen in der Tat ein großer Teil der Bevölkerung nahezu Trump-hörig und zu fast jeglicher Aktion bereit. Eine Gauland-Hörigkeit oder Nikolaus-Fest-Hörigkeit ist nicht zu erwarten, allenfalls ist -in bloßer Umdrehung vorheriger Verhältnisse- ein Teil der Ostdeutschen bereit, eine Art Hörigkeit zu entwickeln, bspw. gegenüber Höcke.