Kalayci (SPD) hatte am Wochenende mitgeteilt, dass die Menschen in Berlin wählen können sollen, mit welchem Impfstoff sie gegen Corona immunisiert werden. Wer zur Impfung eingeladen wird, soll sich für ein Impfzentrum entscheiden können, das den Stoff seiner Wahl anbietet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte hingegen, es werde keine Wahlmöglichkeit geben.

Wichtig sei jetzt vor allem, dass alle Menschen, die es möchten, entsprechend der Priorisierung so schnell wie möglich geimpft werden, betonte die Sprecherin. "Dabei ist es nicht entscheidend, welcher Impfstoff zum Einsatz kommt." In dem Zusammenhang wiederholte sie die Forderung der KV, Impfungen in den Arztpraxen zuzulassen, sobald ein dafür geeigneter Impfstoff verfügbar sei.

Nach dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde vor wenigen Tagen auch der Impfstoff des US-Herstellers Moderna in der EU zugelassen. Die ersten Chargen des Moderna-Vakzins sollen am Dienstag in Berlin eintreffen. In der vergangenen Woche hatte die Gesundheitsverwaltung mitgeteilt, zunächst würden 2.400 Dosen geliefert. Anschließend sind den Angaben zufolge etwa alle zwei Wochen Lieferungen in zunehmenden Umfängen geplant.

Mit dem Mittel von Biontech/Pfizer wird in Berlin seit dem 27. Dezember geimpft. Bisher wurden rund 88.000 Dosen in die Hauptstadt geliefert. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge wurden bis einschließlich 10. Januar rund 32.000 Menschen in Berlin gegen Covid-19 geimpft. Solange er knapp ist, wird die Hälfte des gelieferten Impfstoffs zurückgelegt, um den zum ersten Mal geimpften Menschen mit einigen Wochen Abstand auch die für eine Immunisierung nötige zweite Impfung verabreichen zu können.