Überraschend sind die Daten des Statistischen Bundesamtes nicht und doch bleiben die neuesten Zahlen zu Sterbefällen besorgniserregend - insbesondere für Brandenburg.

826 Tote verzeichnete das Bundesland in der 50. Kalenderwoche 2020, die vom 7. Dezember bis zum 13. Dezember dauerte. In früheren Jahren vor Corona hatte sich die Zahl in derselben Kalenderwoche deutlich darunter bewegt. Nun scheint also genau das einzutreten, was man im Frühjahr noch verhindern konnte: ein deutliches Mehr an Toten. Eine sogenannte Übersterblichkeit.