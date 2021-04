Solche und ähnliche Studien führten dazu, dass die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen zunächst als wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die Übertragung des Coronavirus angesehen wurde. Damit könnte jetzt Schluss sein, liest man die aktuelle Einschätzung des US-amerikanischen Center for Disease Control an Prevention (C.D.C). Die Behörde, die Studien auswertet und auf deren Basis Empfehlungen ausspricht, schätzt das Risiko, sich über verunreinigte Oberflächen mit dem SARS-CoV-2-Virus anzustecken als "low", also niedrig ein. Das Risiko liege bei 1:10.000, so das C.D.C [www.cdc.gov] .

In einem Artikel in der "New York Times" [www.nytimes.com] folgert Joseph Allen, Experte für Gebäudesicherheit an der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, "dies sollte das Ende des Hygiene-Theaters sein."

Das Robert-Koch-Institut in Berlin teilt auf Anfrage von rbb|24 mit, dass im Epidemiologischen Steckbrief zur SARS CoV-2 und COVID-19 [www.rki.de], das Risiko, sich über Kontaktflächen zu infizieren, nicht quantifiziert wird. Es werde nur gesagt, dass es "insbesondere in der unmittelbaren Umgebung der infektiösen Person nicht auszuschließen sei". Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin [www.bfr.bund.de] Die meisten Ansteckungen finden über Tröpfchen und Aerosole in der Atemluft statt – das ist inzwischen unbestritten.