Der Inzidenzwert in Berlin liegt unter 100. Bleibt das so, könnte die Bundesnotbremse nächstes Wochenende außer Kraft treten. Der Senat fasst bereits Lockerungen ins Auge. Für die Gastronomie gibt es schon konkrete Ideen.

"Mit der Öffnung der Außengastronomie mit klarem Test- und Hygienekonzept gehen wir einen ersten Schritt, denn an der frischen Luft ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer. Wir wollen den Menschen und dem von der Corona-Krise besonders betroffenem Gastgewerbe eine Perspektive für die warme Jahreszeit geben", ließ Wirtschaftssenatorin Pop am Samstag mitteilen. Zuerst hatte der " Tagesspiegel " berichtet.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin erstmals seit Längerem unter den Wert von 100 gefallen ist , könnte in Berlin am kommenden Freitag die Bundesnotbremse außer Kraft treten. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft macht dann unter anderem der Gastronomie Hoffnung.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Freitag im rbb mögliche Lockerungen angekündigt. Dabei gehe es um private Kontakte, Gastronomie, Kultur und den Bildungsbereich, sagte Müller am Freitagabend in der Abendschau mit Blick auf die Senatssitzung am Dienstag. Lockerungen wären der Bundes-Notbremse zufolge frühestens Ende kommender Woche möglich.

Müller bekräftigte, dass der Senat sich bei seiner nächsten Sitzung am Dienstag mit weiteren Lockerungsschritten befassen werde. "Wir werden uns die Kultur und die Gastronomie vornehmen, also alles, was im Außenbereich möglich ist", sagte Müller in der Abendschau. Bereits nach der letzten Senatssitzung hatte Müller eine Öffnung der Außengastronomie in Aussicht gestellt. Berlin will sich dabei eng mit Brandenburg abstimmen, das diesen Schritt ab Pfingsten plant.

"Wir werden sicherlich wieder Erleichterungen haben bei den Kontaktmöglichkeiten, werden aber auch vorsichtig bleiben", sagte Müller. "Es macht ja keinen Sinn, alles mögliche auf einmal zuzulassen und Großveranstaltungen zu ermöglichen und dann nach wenigen Tagen wieder über 100 zu rutschen."