Der Bezirk Berlin-Mitte will den Aufenthalt im James-Simon-Park an der Museumsinsel nach wiederholten Gewaltausbrüchen nachts verbieten. "Ab spätestens Freitag wird das Bezirksamt in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit der Polizei im James-Simon-Park das Alkoholverbot in Grünanlagen nach Paragraph 10 Infektionsschutzverordnung und das Musikverbot nach Grünanlagengesetz konsequent durchsetzen", twitterte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Mittwochabend.