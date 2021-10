Erstmals seit Anfang Mai - Corona-Inzidenz steigt in Brandenburg wieder auf über 100

28.10.21 | 09:56 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in Brandenburg weiter an. Das RKI meldete am Donnerstag eine Inzidenz von 104 - damit liegt dieser Wert erstmals seit Anfang Mai wieder im dreistelligen Bereich. In Berlin ist die Inzidenz noch höher.



Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Brandenburg weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 104 - damit ist die Zahl erstmals seit Anfang Mai wieder dreistellig. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 70,9 gelegen, eine weitere Woche zuvor bei 51. Brandenburg liegt aber noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von rund 130. Landesweit liegen rund 150 Patienten mit Covid-19 in den Brandenburger Kliniken.

Hohe Zahlen auch in Berlin

Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von 687 neuen Infektionen innerhalb eines Tages - der höchste Stand seit April. Die meisten neuen Corona-Fälle meldeten die Landkreise Potsdam Mittelmark (70) Teltow Fläming (66), Havelland (57) und Elbe Elster (55). In Berlin werden derzeit 105 Menschen mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt, die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit knapp 130 an. Besonders hoch liegt die Zahl in Berlin-Neukölln. Im rbb-Inforadio sagte der Bürgermeister des Bezirks, Martin Hikel (SPD), viele Neuansteckungen gäbe es weiter vor allem dort, wo die Menschen auf engem Raum leben - also im Bereich von Großwohnsiedlungen im Norden des Bezirks.

Kassenärztliche Vereinigung appelliert zu Impfungen

Angesichts der gestiegenen Zahlen hat die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) noch einmal an die Menschen appelliert, sich impfen zu lassen. Ihr Sprecher Christian Wehry sagte dem rbb, die Impfquote im Land sei zu niedrig, um aus der Pandemie herauszukommen. Brandenburg liegt mit einer Quote von 60,2 Prozent bei den vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen auf dem vorletzten Platz. Nur in Sachsen liegt die Quote mit 56,5 Prozent noch niedriger.



Zuletzt stellte sich auch heraus, dass die Zahl der mit Corona infizierten Minderjährigen in Brandenburg seit der Jahresmitte sprunghaft gestiegen ist. Im September wurden nach Angaben des RKI 1.268 Fälle registriert, nach 886 im August und 152 im Juli. Das hatte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitgeteilt.

Nonnemacher: Mitten in der vierten Welle

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte dem Fernsehsender Phoenix, die Pandemie in Deutschland sei mitten in der vierten Welle - einer Welle der Ungeimpften. Die Impfquote in Brandenburg habe noch viel Luft nach oben. Nonnemacher begrüßt es, dass die Corona-Notlage auslaufen soll. Im Bundestag herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite wegen der erzielten Fortschritte beim Impfen nicht verlängert werden soll. Damit entfällt ab dem 25. November die bisherige Rechtsgrundlage für die Maßnahmen in der Pandemie. Vertreter der drei Koaltionsparteien im Bund, SPD, Grüne und FDP, hatten am Mittwoch angekündigt, eine bis zum 20. März 2022 geltende Übergangsregelung einzuführen, die die Fortführung eines Teils der bisherigen Corona-Maßnahmen ermöglicht. Dazu gehören Maskenpflicht, 2G- oder 3G-Regeln, aber auch Abstandsgebote. Einen Lockdown oder Schulschließungen "wird es mit uns nicht mehr geben", sagte der SPD-Innenexperte Dirk Wiese. Der 25. November, an dem die Notlage ausläuft, werde aber auch kein "Freedom Day" sein.

