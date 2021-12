KVBB gibt Kinder-Impfstellen in Brandenburg am Dienstag bekannt

Der Kinderimpfstoff von Biontech soll ab Montag, eine Woche früher als ursprünglich geplant, in Brandenburg geliefert werden. Die Impfungen für Fünf- bis Elfjährige sollen dann im Laufe dieser Woche beginnen, die Orte dafür am Dienstag feststehen.

In dieser Woche sollen in Brandenburg die Impfungen von Kindern im Alter von fünf und elf gegen das Coronavirus beginnen. In der ersten Tranche werde mit rund 70.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer gerechnet, die für Erst- und Zweitimpfungen von rechnerisch rund 35.000 Kindern reichten, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg werde am Dienstag auf ihrer Webseite kvbb.de eine Liste mit Ärzten veröffentlichen, die Kinderimpfungen anböten, so das Ministerium. Auch in kommunalen Impfstellen sollen diese Woche Kinder-Impfungen starten.