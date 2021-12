Kinder-Impfungen in Berlin sollen am 15. Dezember beginnen

An der Wirksamkeit des Impfstoffes gebe es keine Zweifel, versicherte Stiko-Mitglied Dr. Martin Terhardt gegenüber dem rbb, da könne man sich auf die Zulassungsstudie verlassen. Bekannt sei auch, dass Kinder ebenfalls häufig die üblichen Nebenwirkungen, wie Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen zeigten. Allerdings reiche die Datenlage in Bezug auf seltenere und sehr seltene Nebenwirkungen noch nicht aus.

Das Ziel der Impfungen sei es, schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle bei Kindern zu verhindern. Bei Kindern ohne Vorerkrankung gebe es für solche schweren Verläufe aber nur ein geringes Risiko. Dagegen könne das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung bei Kindern bislang nicht eingeschätzt werden. Das liege an der eingeschränkten Datenlage, heißt es in der Mitteilung des RKI. Deshalb gab die Stiko noch keine generelle Impfempfehlung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren aus.

Neben Kindern mit Vorerkrankungen, legt die Stiko in ihrer Empfehlung auch eine Impfung von Kindern nahe, in deren Umfeld sich Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden und die sich nicht selbst oder nur unzureichend durch eine Impfung schützen können - Hochaltrige und Immunsupprimierte werden hier als Beispiele genannt. Die Empfehlung der Stiko muss nun noch durch das notwendige Stellungnahmeverfahren in den Bundesländern und zuständigen Fachkreisen. Der spezielle Impfstoff soll ab dem 13. Dezember in Deutschland ausgeliefert werden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte Ende November grünes Licht für den Einsatz des Impfstoffs bei Kindern gegeben. Bei der EU-Zulassung des Impfstoffs ab zwölf Jahren im Mai hatte die Stiko zunächst ebenfalls nur Impfungen von Jugendlichen mit Vorerkrankungen empfohlen. Erst im August hatte sie diese dann allen ab zwölf Jahren empfohlen und auf eine breitere Datengrundlage verwiesen. Auch in der aktuellen Empfehlung kündigte die Stiko an, die Empfehlung in Zukunft möglicherweise anzupassen, sollten weitere Daten zur Sicherheit des Impfstoffes für die Altersgruppe unter zwölf Jahren vorliegen.