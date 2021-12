Labore in Berlin und Brandenburg stoßen an Kapazitätsgrenzen

Labore, die in Berlin und Brandenburg PCR-Tests auswerten, geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. Das kann Folgen haben für die Kontaktnachverfolgung von Erkrankten und auch für Menschen, die spontan – beispielsweise für Reisen - einen PCR-Test brauchen. Von Helena Daehler

Die Auslastung der Berliner und Brandenburger Labore liegt, was die Auswertung von PCR-Tests betrifft, nahe oder bereits über der Kapazitätsgrenze. Das sagte eine Mitarbeiterin der Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) dem rbb. In Brandenburg liege sie demnach bei 114 Prozent. In Berlin liege sie derzeit bei mehr als 74 Prozent (Minus neun Prozent). ALM erhebt wöchentlich die Daten für die Labore. "Es wäre möglich, dass Berliner Labore jetzt Proben aus Brandenburg übernehmen", so die Mitarbeiterin.

Ähnlich sieht es im Labor Berlin aus, das PCR-Tests aus großen Berliner Kliniken auswertet. "Auch wir arbeiten derzeit an unserer Kapazitätsgrenze bzw. darüber hinaus", schreibt eine Sprecherin dem rbb per Mail. Für ein Interview hatte man aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens in beiden Laboren keine Zeit. Die Testkapazität hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht - von ca. 60.000 auf über 80.000 pro Woche.

Auf Anfrage des rbb gibt das Labor IFLb Laboratoriumsmedizin Berlin-Charlottenburg an, sieben Tage die Woche auch über Nacht an der Auswertung der Proben zu arbeiten, man komme mit der Bearbeitung kaum hinterher. Das bedeute teilweise auch eine zeitliche Verzögerung bei der Übermittlung der Befunde.

Für die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern hat die hohe Auslastung der Labore teils Konsequenzen. In Spandau, mit einer derzeit sehr hohen 7-Tages-Inzidenz von 449,5, gibt es zeitliche Verzögerungen: "Im besten Fall benötigen die Labore 36 Stunden für die Befundung und Übersendung. Tendenziell sind jedoch eher 48 Stunden notwendig und in Einzelfällen bis zu zehn Tage", sagt Oliver Gellert, Bezirksstadtrat aus Spandau über die aktuelle Situation im Gesundheitsamt in seinem Bezirk.

Bei etwa konstanten Zahlen an angeforderten PCR-Tests (1.802.201 zu 1.838.396 in der Vorwoche – das sind minus zwei Prozent) ist auch die Zahl an positiven Befunden bundesweit in der vergangenen Woche mit 377.613 etwa auf dem Niveau der Vorwoche (389.421) geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung von ALM am Dienstag.

Die Zahlen stammen aus der aktuellen Datenanalyse aus der Kalenderwoche 48 (29.11.–05.12.2021). An der Datenerhebung haben sich - wie in den vergangenen Wochen - 179 Labore beteiligt. Deren Auslastung liegt im Durchschnitt bei 82 Prozent (Vorwoche: 85 Prozent) und damit, wie es heißt, weiterhin an der Belastungsgrenze – und in vielen Regionen deutlich darüber. Insgesamt sollen 21 Prozent der durchgeführten Tests positiv gewesen sein. In der Vorwoche lag die Positivrate mit 21,2 Prozent ähnlich hoch.