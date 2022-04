Keine Masken mehr in geschlossenen Räumen - und auch keine Fragen mehr nach dem Impfstatus: In Berlin fallen praktisch alle Corona-Beschränkungen weg. Manche Einrichtungen machen nun ihre eigenen Regeln, zumindest für den Übergang. Von Sylvia Tiegs

Auf der Webseite der Tanzschule "Traumtänzer" steht schon seit ein paar Tagen die Ankündigung, wie es hier ab dem 1. April in Sachen Corona weitergeht: "Wir bleiben vorsichtige Gastgeber", ist dort zu lesen. Und auch, was das heißt: "Unabhängig von örtlichen Vorschriften gilt weiterhin 2G". So ist es, bestätigt Gründer und Betreiber Miron Daniel Jakubczyk im rbb24-Interview. "Wir haben uns im Team hingesetzt und das gemeinsam so entschieden."

Das Infektionsgeschehen sei noch zu hoch, die Lockerungen kämen seiner Meinung nach zu früh. In den vergangenen Monaten galt in der Tanzschule auch schon, nur nachweislich gegen Corona geimpfte oder genesene Mitglieder tanzen zu lassen. Damit hätten sich die meisten Kunden sehr wohl gefühlt, und "dieses Sicherheitsgefühl wollen wir jetzt weitergeben". Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter am Empfang und an der Bar weiterhin Maske tragen werden. Getanzt werden dürfe aber - natürlich - ohne Mundschutz.