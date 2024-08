Auf das Gebäude des Berliner "Tagesspiegels" ist in der Nacht zu Dienstag ein Farbanschlag verübt worden [tagesspiegel.de] . Nach Angaben einer Sprecherin der Berliner Polizei wurde das "Tagesspiegel"-Gebäude am Askanischen Platz mit roter Farbe beworfen.

Nach "Tagesspiegel"-Angaben hatte ein Pförtner die Schmierereien gegen 3.30 Uhr am Dienstagmorgen entdeckt. Ein Reinigungsteam habe noch am Morgen damit begonnen, die Fassade zu säubern.



Das rote Dreieck gilt als Symbol der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Experten zufolge nutzt die Hamas das rote Dreieck seit dem terroristischen Überfall auf Israel im Oktober 2023, um ihre Feinde zu markieren. Propalästinensische Aktivisten behaupten dagegen, das rote Dreieck symbolisiere einen Teil der palästinensischen Flagge.

Ein Polizeisprecher wollte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur noch nicht zum Symbol festlegen, sondern verwies auf die laufende Untersuchung des Staatsschutzes. Dieser ist für politische Straftaten zuständig. Tatverdächtige seien noch nicht ermittelt worden, sagte der Sprecher.



In Deutschland taucht das Symbol immer wieder auf israelfeindlichen Demonstrationen auf. In Berlin wurden in den vergangenen Monaten unter anderem die Humboldt-Universität, die SPD-Bundeszentrale, ein Techno-Club und eine Kneipe in Neukölln damit beschmiert.