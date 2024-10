Mehrere Hundert Polizisten begleiten am Sonntag zahlreiche Demonstrationen in Berlin. Die größte ist ein Palästinenser-Demo, die durch Kreuzberg und Neukölln zieht. Ebenfalls viele Menschen werden zu einem Gedenken an die Opfer des 7. Oktober erwartet.

Mit weiteren Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen wird in Berlin an den Angriff auf Israel am 7 . Oktober und den Gaza-Krieg gedacht. Rund 600 Polizisten sind im Einsatz, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Schwerpunkt des Einsatzes wird ein palästinensischer Protestzug mit dem Titel "Demo gegen Genozid in Gaza" sein, der am Kottbusser Tor in Kreuzberg startet und zunächst zur Sonnenallee in Neukölln führen sollte. Laut aktuellen Polizeiaussagen wird die Demonstration allerdings bereits am Kottbusser Damm Ecke Lenaustraße enden. Dazu werden den Angaben zufolge etwa 1.000 Menschen erwartet. Rbb-Reporter berichten, bisher seien um die 500 Personen vor Ort. Verschiedene Gruppierungen haben zur Teilnahme aufgerufen. Auf vorangegangenen Veranstaltungen, zu denen einige dieser Gruppen aufgerufen haben, kam es zu antiisraelischen oder antisemitischen Zwischenfällen und Ausschreitungen.

Zu einer Demonstration mit dem Titel "Gemeinsam gegen das Verbrechen der Hamas an Israelis und Palästinensern. Für die Freilassung der Geiseln und das Ende der Hamas Herrschaft in Gaza" am Bebelplatz in Berlin-Mitte werden 500 Menschen erwartet. Neben den Kundgebungen sind in der Stadt bis zum Abend Gebete und Mahnwachen geplant, beispielsweise vor der Kreuzberger Synagoge am Fraenkelufer. Verkehrseilnehmer müssen sich wegen der Veranstaltungen auf Behinderungen einstellen.

Zu einer Palästina-Kundgebung am Samstag waren laut Polizei weit mehr als 1.000 Demonstranten gekommen, angekündigt waren 300. Trotz vereinzelter Zusammenstöße und kurzzeitiger Festnahmen sprach die Polizei von einem "weitestgehend störungsarmen" Verlauf.