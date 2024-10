In mehreren Änderungsanträgen sollten dann aber entscheidende Passagen gestrichen werden, darunter ein Absatz, der sich kritisch mit linkem Antisemitismus auseinandersetzt. Kritiker des ursprünglichen Antrags forderten zudem, die palästinensische Perspektive des Nahostkonflikts ebenfalls zu berücksichtigen und Kritik an der israelischen Politik nicht pauschal abzulehnen.

Die Landesvorsitzende der Linken Berlin, Franziska Brychcy, sagte dem rbb nach dem Eklat, "das wird jetzt der Prozess sein, wo wir das aufarbeiten und ins Gespräch kommen müssen." Sie sei überzeugt, dass dies gelingen wird, denn manchmal sei es so, dass "Positionen auch falsch verstanden oder anders interpretiert" würden. Es sei wichtig, "ein gemeinsames Verständnis herauszuarbeiten", so die Politikerin.

Der Fraktionsvorsitzende der Berliner Linken, Maximilian Scherer, sagte dem rbb: "Das Thema Naohost-Konflikt ist in der gesamten Stadt Berlin ein tief emotionales Thema." Eine Partei, die für die gesamte Stadt stünde, bilde dies auch ab, so Schirmer - man diskutiere so wie auch die Stadtgesellschaft dies tue bei dem Thema. Man wolle keinen Antisemitismus in Berlin, betonte der Politiker. "Trotzdem haben wir heute natürlich über verschiedene Sichtweisen darauf und verschiedene emotionale Betroffenheiten diskutiert und das werden wir weiter tun müssen."



Man diskutiere nun in der Linken weiter, wie die Partei auf Antisemitismus in Berlin reagieren will. Auch innerhalb der Partei müsse man weiter diskutieren, Fragen zu Antisemtimsus ließen sich nicht "so einfach mit zwei drei Sätzen beantworten". Man brauche eine tiefergehende Debatte dazu, so der Fraktionsvorsitzende. Er sei ebenfalls sicher, dass ein gemeinsamer Antrag und eine gemeinsame Lösung zu finden seien.