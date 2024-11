Sechs Jahre stand Jörg Steinbach (SPD) an der Spitze des Brandenburger Wirtschaftsministeriums. Er hatte im September 2018 die Nachfolge für den aus familiären Gründen zurückgetretenen Ministers Albrecht Gerber angetreten.

Für den Ingenieurwissenschaftler war die Politik zu diesem Zeitpunkt Neuland. Steinbach hatte zuvor die Technischen Universität Berlin und - als Gründungspräsident - die BTU Cottbus Senftenberg geleitet. Auch in die SPD trat der gebürtige Berliner erst nach seinem Amtsantritt ein. Der neue Ministerposten war für Steinbach mit vielen Herausforderungen verbunden: der Strukturwandel in der Lausitz, die Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Pandemie oder die Energiewende.

So mussten etwa die Milliardensummen für den Strukturwandel in der Braunkohleregion Lausitz in Infrastrukturprojekte und Forschungseinrichtungen umgesetzt werden. In der Corona-Pandemie setzte Steinbach auf eine Reihe von Überbrückungshilfen für Firmen und Handwerksbetriebe, um Unternehmenspleiten abzuwenden. Mit Beharrlichkeit setzte sich Steinbach auch für die Ausbildung von jungen Menschen und von Geflüchteten ein, besuchte dabei Hunderte Handwerker-Betriebe und Kleinunternehmen im Land.