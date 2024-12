Versammlungen am Wochenende - Syrer feiern in Berlin Sturz von Diktator Assad

Nach fast 25 Jahren ist der syrische Diktator Baschar al-Assad gestürzt - Millionen Syrerinnen und Syrer waren ab 2011 vor dem Bürgerkrieg geflohen. In Berlin feierten Menschen al-Assads Flucht, am Sonntag auch bei einer Demo auf dem Oranienplatz.

Parallel zum Machtwechsel in Syrien haben sich am Wochenende Menschen in Berlin-Neukölln und -Kreuzberg zu Demonstration versammelt, um den Sturz des Diktators Baschar al-Assad zu feiern. Am frühen Sonntagnachmittag versammelten sich auf dem Oranienplatz in Kreuzberg laut erster Schätzung mehrere Hundert Demonstranten. Nach Beobachtungen eines rbb-Reporters fuhren außerdem zahlreiche Autos hupend durch die umliegenden Straßen. Die Menschen schwenkten Fahnen Syriens und der islamistischen Rebellen und Regimegegner. Die Polizei sichert nach Angaben einer Sprecherin die Kundgebung, bislang verläuft laut Polizei alles friedlich. Autofahrer müssen rund um den Demonstrationsort mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen.

Feiern bereits am Samstagabend in Neukölln

Bereits am Samstagabend versammelten sich feiernde Syrer auf der Neuköllner Sonnenallee. Nach Angaben des Polizeilichen Lagedienstes soll es sich zunächst um eine "relativ kleine Gruppe" von etwa 100 Menschen gehandelt haben. Besondere Vorfälle seien nicht bekannt, die Versammlung sei friedlich verlaufen, hieß es weiter. Auf Flaggen war der Slogan "Free Syria" zu lesen. Am späten Samstagnachmittag und am Samstagabend zog ein Autokorso mit jubelnden Menschen durch Neukölln. Die Polizei berichtete von einer angezeigten Versammlung von Syrern, "die gegen das Kalifat demonstriert haben". Daran hätten sich Menschen "im mittleren dreistelligen Bereich" beteiligt. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Auch am Sonntag brachten Menschen in Autokorsi in Neukölln ihre Freude über den Machtwechsel in Syrien zum Ausdruck. Islamisten der Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) hatten die Einnahme der syrischen Hauptstadt Damaskus gemeldet. Der ehemalige syrische Staatspräsident Baschar al-Assad sei geflüchtet. Das russische Außenministerium bestätigte am Vormittag, Assad habe das Land verlassen. Der Einnahme von Damaskus war ein rasanter Vormarsch der islamistischen Rebellen vorangegangen, die binnen weniger Tage die Kontrolle über mehrere syrische Großstädte gewonnen hatten. Der syrische Ministerpräsident al-Dschalali sicherte zu, einen geordneten Machtübergang zu unterstützen [tagesschau.de].

Auch am Sonntag feierten Menschen in Autos in Neukölln und hielten syrische Flaggen aus den Fenstern. | Bild: rbb/Tom Schneider

Fast 25 Jahre lang Alleinherrscher

Der Diktator Baschar al-Assad hatte Syrien fast 25 Jahre lang autoritär beherrscht, wie zuvor bereits sein Vater - nun floh er in einem Militärflugzeug aus dem Land, über seinen Aufenthaltsort ist noch nichts bekannt. Zu Beginn seiner Herrschaft weckte Assad, der in England studiert hatte, Hoffnungen auf einen neuen Kurs. Doch die anfängliche Euphorie des sogenannten "Damaszener Frühlings", der kurze Zeit offenere Diskussionen erlaubte, wich bald der Rückkehr brutaler Repression. Unterstützt von Russland und Iran führte Assad ab 2011 einen Krieg gegen Rebellen, darunter mehrere radikale Dschihadisten-Gruppen - aber auch gegen die Zivilbevölkerung. Seine Armee setzte unter anderem Fassbomben und Giftgas ein. Mehr als 500.000 Menschen wurden in dem Bürgerkrieg getötet.

Zunächst überwiegt bei den Gegnern und Opfern des Assad-Regimes Erleichterung. Die HTS-Gruppe gibt sich nach außen hin gemäßigt - wie sehr man diesen Worten aber Glauben schenken darf, ist im Moment völlig offen. | Bild: Picture Alliance/AP/Omar Sanadiki

Außenministerin: "Land darf jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen"

Infolge dessen flohen Millionen Syrerinnen und Syrer ins Ausland. Dort leben heute laut UN knapp fünf Millionen syrische Staatsbürger, der Großteil in benachbarten Ländern wie der Türkei (drei Millionen). In Deutschland lebten 2023 712.000 registrierte syrische Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Für sie gilt derzeit grundsätzlich ein faktisches Abschiebeverbot nach Syrien, auch wenn die rechtliche Situation komplex und teilweise umstritten ist. Die Sicherheits- und Menschenrechtslage in Syrien wird weiterhin als äußerst kritisch eingestuft. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Sturz des syrischen Regimes von Baschar Al-Assad am Sonntag als "erstes großes Aufatmen" bezeichnet, aber zugleich vor einer erneuten Eskalation gewarnt. "Das Land darf jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen - egal in welchem Gewand", warnte Baerbock in einer Mitteilung.

HTS wird von westlichen Regierungen als "Terrorgruppe" eingestuft

Experten und westliche Regierungen stufen die nun offensichtlich die Macht übernehmende HTS als Terrorgruppe ein. Der Wissenschaftler Thomas Pierret von Frankreichs nationalem Forschungsinstitut CNRS beispielsweise nannte ihren Anführer Muhammad al-Dscholani einen "pragmatischen Radikalen" [tagesschau.de]. Der Name der Gruppe HTS bedeutet übersetzt "Komitee zur Befreiung der Levante". Die Levante bezeichnet dabei die Region im östlichen Mittelmeerraum, die Syrien und die umliegenden Gebiete umfasst. Der Name spiegelt das Ziel der Gruppe wider, das Assad-Regime zu stürzen und einen sunnitischen islamischen Staat in Syrien zu errichten. Während der de-facto-Herrschaft in der nördlichen Provinz Idlib baute HTS in den von ihr kontrollierten Gegenden eine zivile Regierung auf und richtete eine Art Staat in der Provinz Idlib ein, während sie zugleich ihre Rivalen zerschlug. HTS wurden in dieser Zeit aber auch von Bewohnern und Menschenrechtsgruppen brutales Vorgehen gegen Andersdenkende vorgeworfen - die Vereinten Nationen stufen diese als Kriegsverbrechen ein.