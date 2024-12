Die Planungen für alle 13 Schienenprojekte im Lausitzer Strukturwandel sind gestartet. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag im Verkehrsausschuss der Industrie- und Handelskammer in Cottbus mit. Die Finanzierung der anfallenden Betriebskosten sei nun geklärt, sagte die IHK auf rbb-Anfrage. Sie spricht vom größten Investitionsprogramm in die Schiene in der Lausitz.



Die Projekte waren bereits im sogenannten Strukturstärkungsgesetz angelegt. Inzwischen sind laut IHK alle nötigen Unterschriften von Bundesfinanzministerium, Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn zusammengekommen. Alle 13 Maßnahmen würden umgesetzt werden.