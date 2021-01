Borg Berlin Freitag, 15.01.2021 | 10:41 Uhr

Vor Weihnachten musste ja wieder einmal im U6 Verkehr gependelt werden, 3 Stationen, Französischestr. war Ende. Die Pendelbahn für die 3 Stationen war am Montag Sauber, am Dienstag lag der Dreck vom Vortag, am Mittwoch der Dreck von Montag und Dienstag usw. Das nennen die Hygienevorschriften, so was versifftes. Da sollte man mal anfangen!