"Bürgerinnen und Bürger sollen die Freiheit haben, sich entscheiden zu können, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden." Das kündigte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Samstag im Velodrom an, wo wohl Ende Februar ein Impfzentrum gegen Corona eröffnen soll. Die rbb Abendschau hat die Senatorin dort bei Ablaufproben mit Schauspielern interviewt.

"Wir haben zur Zeit eine Sortierung der Impfzentren nach Impfstoff", so die Senatorin weiter. Bei der Terminanmeldung könnten Berliner also bestimmen, in welches Zentrum sie gehen - und damit auch auswählen, welches der zugelassenen Mittel sie bekommen. Bisher wird das Präparat von Biontech in der Arena in Treptow verimpft. Am Donnerstag soll das Erika-Heß-Eisstadion für das Moderna-Vakzin hinzukommen. In zwei Wochen könnte dann ein weiterer Biontech-Impfstandort an der Messe eröffnen. Im Velodrom soll bald Moderna gespritzt werden.