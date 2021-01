dpa/S. Gollnow Audio: Inforadio | 08.01.2021 | Interview mit THW-Präsident Gerd Friedsam | Bild: dpa/S. Gollnow

Impfdosen von Biontech/Pfizer - Berlin und Brandenburg bekommen nächsten Schub Impfstoff

08.01.21 | 10:33 Uhr

20.000 für Brandenburg, 30.000 für Berlin: Eine neue Lieferung von Impfdosen des Herstellers Biontech soll am Freitag in der Region eingehen. Und die Hofffnung auf mehr ist groß, seitdem ein zweiter Impfstoff von der EU zugelassen wurde.



Berlin und Brandenburg erhalten am Freitag neuen Impfstoff gegen das Coronavirus.



Brandenburg erhält insgesamt 19.500 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer, wie ein Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums dem rbb sagte. Eine für die erste Januarwoche geplante Lieferung war zuvor ausgefallen. Eine weitere Lieferung für Brandenburg von abermals 19.500 Impfdosen wird für den 18. Januar erwartet. Wie Sprecher Gabriel Hesse erklärte, werde von beiden Lieferungen jeweils die Hälfte zurückbehalten, um den Impflingen die zweite notwendige Dosis zusichern zu können.

30.000 weitere Dosen für Berlin

Berlin bekommt nach Angaben der Senatsverwaltung zufolge am Freritag 29.250 Dosen von Biontech/Pfizer. Nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums sind fünf weitere Termine mit jeweils der gleichen Menge bis Mitte Februar vorgesehen. Die Lieferung erfolge über das Unternehmen direkt an die Anlieferzentren der Bundesländer, hieß eds. Bis Mitte Februar soll die Hauptstadt nach und nach insgesamt 234.000 Biontech-Dosen erhalten, die Lieferungen aus dem Vorjahr eingeschlossen.



Moderna-Impfstoff erwartet

In der zweiten Kalenderwoche soll Berlin zudem 2.400 Dosen des neu zugelassenen Moderna-Impfstoffs bekommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Donnerstagabend auf Twitter mit.

In der vierten Kalenderwoche sollen es demnach 3.600 Impfdosen sein und in der sechsten Kalenderwoche 9.600. Für die achte Kalenderwoche sind 30.000 Moderna-Impfdosen angekündigt. Das Mittel des US-Herstellers Moderna war am Mittwoch als zweiter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden [tagesschau.de]. Er gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von Biontech/Pfizer.

Impf-Organisation in Brandenburg hakt

In Brandenburg wurden bis Mittwoch landesweit rund 8.200 Menschen in Brandenburg gegen das Coronavirus geimpft. Damit liegt das Land im bundesweiten Vergleich nach Daten des Robert Koch-Instituts weiter auf dem drittletzten Platz bei den Impfungen pro 1.000 Einwohner (3,2). In den Zahlen sind allerdings nicht die Impfungen in den beiden Impfzentren in Cottbus und Potsdam enthalten. Die beiden Zentren sind seit Dienstag geöffnet.



Die meisten Impfungen gab es demnach in Kliniken und in Altenheimen statt. Um mehr Menschen in den Heimen zu impfen, schickt das Deutsche Rote Kreuz Brandenburg (DRK) weitere mobile Impfteams los. Ab der kommenden Woche sollen jeweils bis zu drei Teams in der Prignitz, der östlichen Uckermark, in Eberswalde, Frankfurt (Oder), Oranienburg und Brandenburg/Havel aktiv werden, wie DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux sagte. "Wir sind gerade dabei, die Teams aufzustellen." Es sollen so viele Einrichtungen wie möglich angefahren werden.



Impf-Hotline in Brandenburg mit Anlaufschwierigkeiten

Die Zahl der Terminvergaben über die Impf-Hotline 116 117 hat sich im Land nach und nach erhöht - durchgestellt wird dennoch nicht jeder Anrufer. "Es läuft insgesamt besser, aber nicht reibungslos", sagte Ministeriumssprecher Dominik Lenz. Von 1.136 durchgestellten Anrufen auf der Rufnummer 116 117 am Donnerstagvormittag hätten 1.039 Termine vermittelt werden können.



Um die Hotline zu entlasten, wird über eine Online-Terminvergabe nachgedacht, sagte Lenz. Außerdem sollten die Brandenburgerinnen und Brandenburger noch einmal per Brief darüber informiert werden, wer sich derzeit impfen lassen kann.

Tausende Hochbetagte geimpft

Berlin hat im Dezember bereits 58.500 Impfstoffdosen bekommen. Davon bleibt die Hälfte eingelagert, um drei Wochen später die zweite nötige Impfung verabreichen zu können. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Berlin etwa 24.200 Dosen bereits gespritzt worden. Das entspricht einer Quote von 6,6 Impfungen pro 1.000 Einwohner und liege laut RKI über dem bundesweiten Schnitt. Dabei wurden mehr als 15.000 Pflegeheimbewohner versorgt - das entspricht rund der Hälfte dieser besonders gefährdeten Gruppe. Sie bekommen die Impfung durch mobile Dienste. Über 80-jährige Berliner, die nicht in einem Heim leben, erhalten eine Einladung ins Impfzentrum per Post.



Ein zweites Impfzentrum in Berlin, das Erika-Heß-Eisstadion im Stadtteil Wedding, ist nach Angaben der zuständigen Hilfsorganisationen für den Betrieb startklar. Ein Datum für die Öffnung steht noch nicht fest.

