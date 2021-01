Kontakte reduzieren ist der Kern der Pandemie-Bekämpfung. Home-Office ist ein zentraler Baustein dieser Strategie. Während die Politik die Wirtschaft zu mehr Engagement drängt, scheitert Berlins größter Arbeitgeber, die Verwaltung, an der Aufgabe. Von Christoph Reinhardt

"Wo immer es geht, muss Home-Office her", so formulierte es unzweideutig der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf der Pressekonferenz nach den gemeinsamen Beschlüssen von Bund und Ländern. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bestätigte das, er sprach aber deutlich zögerlicher von "wichtigen Verabredungen, die wir auch zum Thema Home-Office getroffen haben". Müller weiß genau: Ausgerechnet die Berliner Verwaltung, mit rund 127.000 Beschäftigten Berlins größter Arbeitgeber, ist auch zehn Monate nach Beginn der Corona-Maßnahmen nur bedingt Home-Office-bereit.

In Berlins Amtsstuben ist man schon froh, wenn man von außen auf Emails, Kalender und Dateien zugreifen kann. Nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten kann das derzeit. Zwar sind zehntausende Stellen auch beim besten Willen kaum bis gar nicht für Home-Office geeignet, zum Beispiel die von Polizisten und Feuerwehrwehrleuten, Beschäftigten im Justizvollzug oder in den bezirklichen Grünflächen- oder Ordnungsämtern. Für die übrigen rund 85.000 Beschäftigten mit Home-Office-Potenzial stehen inzwischen zwar rund doppelt so viele Laptops zur Verfügung wie zu Beginn der Pandemie.

Aber für die 28.000 Laptops gibt es nur 12.500 VPN-Tunnel zur Verfügung, mit denen sie sich im Prinzip von Zuhause aus sicher mit dem Berliner Landesnetz verbinden könnten. Und tatsächlich aber wurden auch die bestehenden Zugänge zuletzt nur teilweise verwendet.



Von "wenigen hundert Nutzern" pro Tag berichtete die IT-Staatssekretärin Sabine Smentek im Herbst dem Parlament. Wie viele es jetzt sind, kann die IT-Staatssekretärin nicht genau sagen. "Es ändert sich täglich. Weil wir natürlich seit der Pandemie-Situation ständig versuchen, auf dem Weltmarkt weitere Laptops zu bekommen."