Der Berliner Senat berät am Mittwoch über sein weiteres Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei geht es in erster Linie um die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar, auf die sich Bund und Länder am Dienstagabend bei einer Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigt hatten. Erwartet wird, dass der Senat das nun rechtlich umsetzt. Dazu muss die Infektionsschutzverordnung des Landes aktualisiert werden. Am frühen Mittwochabend will der Senat die Öffentlichkeit über seine Beschlüsse informieren.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller warb bei den Bürgern um Unterstützung für die Lockdown-Verlängerung und neue Corona-Regeln. Die Maßnahmen seien nicht zuletzt nötig, weil die Mutation des Coronavirus eine neue Herausforderung darstelle, sagte der SPD-Politiker nach den Bund-Länder-Beratungen.



"Wenn dieses Virus möglicherweise doppelt so ansteckend ist, wie das, was wir bisher erlebt haben (...), wenn es aggressiver ist, dann bedeutet das für uns eben auch, dass wir unsere Bemühungen verdoppeln müssen im Kampf gegen dieses Virus." Das bedeute also halb so viele Fahrten in Bus oder Bahn, halb so viele Kontakte im Büro, halb so viele Begegnungen, halb so viele Einkäufe, halb so viele Aktivitäten, so Müller. Diese Logik sei simpel, "aber in der Umsetzung trotzdem anstrengend und bedrückend".



Die Maßnahmen der letzten Wochen zeigten langsam Wirkung, die Infektionszahlen gingen langsam nach unten, so Müller. "Es gibt Erfolge, aber man muss ernst nehmen, was um uns herum geschieht", sagte er mit Blick auf die etwa in Irland oder Großbritannien schon stark verbreitete Virus-Mutation. Deshalb sei nun erneut die Unterstützung und Solidarität aller Bürger gefragt.