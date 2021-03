Das Land Brandenburg startet ab dieser Woche ein Pilotprojekt, um Impfungen gegen das Coronavirus in vier Arztpraxen zu ermöglichen. Laut einer Mitteilung vom Montag soll ab 3. März zunächst in Bad Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge mit dem Wirkstoff von Astrazeneca geimpft werden. Landesweit sollen bis Ende März 50 weitere Arztpraxen folgen, die Patienten und Patientinnen eine Impfung gegen Sars-Cov-2 anbieten.

Impfen lassen können sich derzeit alle Menschen über 80 Jahre. Diese werden aktuell per Post über ein Impfangebot informiert. 17.000 Briefe wurden bereits am Freitag an Über-85-Jährige verschickt, 35.000 weitere Briefe sollen in dieser Woche folgen. Ältere Personen der Priorisierungsstufe 1 werden mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft.

Auch die Online-Terminvergabe für impfberechtigte Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahre sei erfolgreich gestartet, heißt es in der Mitteilung. Zudem beginnt in dieser Woche die Kampagne für spezielle Impftage für Lehrer und Lehrerinnen an Primarstufe und Förderschulen in den ersten sechs Krankenhäusern. Diese sowie Personen unter 65 werden voraussichtlich dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft.

Insgesamt 179.020 Impfungen wurden bisher in Brandenburg verabreicht, das sind mehr als 100.000 weniger als in Berlin. Dort liegt die Impfzahl laut Lagebericht des Senats [berlin.de] vom Freitag bei 292.888 verabreichten Dosen. Dennoch hat das Land Brandenburg eigenen Angaben zufolge beinahe alle Erstimpfungen in den 341 vollstationären Pflegeheimen absolviert.