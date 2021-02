Das Land Brandenburg hat am Freitag die ersten 17.000 Impfeinladungen an Menschen über 85 Jahre verschickt. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. In der kommenden Woche sollen 35.000 weitere Aufforderungen versendet werden, um alle Über-85-Jährigen über ein Impfangebot gegen das Coronavirus zu informieren, heißt es weiter.

"Aus unseren Erfahrungen mit der Terminvergabe Anfang Januar haben wir gelernt", Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Daher würden nicht alle gleichzeitig angeschrieben, um Wartezeiten am Telefon zu vermeiden. Nonnemacher erklärte, dass die Impfbereitschaft im Land besonders hoch sei und sie sich freue, dass nun wieder ausreichend Impfstoff vorhanden sei.

Zur Priorisierungsgruppe 1 gehören neben Menschen über 80 Jahre Beschäftigte in Krankenhäusern und Reha-Kliniken, Personen unter 65 Jahre mit Vorerkrankungen oder Behinderungen sowie Personal in besonderen Berufsgruppen wie der ambulanten Pflege. Wann die anderen Personen dieser Gruppe geimpft werden können, ist bisher unklar.

Ab März will Brandenburg in einem Modellprojekt zudem Impfungen in Hausarztpraxen durchführen. Zunächst ist das Vorhaben in fünf Praxen geplant, perspektivisch dann in 50 Praxen. Zudem soll Lehr- und Kita-Personal schnellstmöglich geimpft werden. Während Berlin bereits Ende kommender Woche damit beginnen will, gibt es in Brandenburg noch keinen Starttermin.