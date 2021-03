In den letzten Wochen herrschte in der Dreier-Koalition viel Uneinigkeit. Nun führt das CDU-Ressort in Brandenburg den Impf-Krisenstab. Hat Dietmar Woidke seine grüne Gesundheitsministerin entmachtet? Ein Kommentar von Thomas Bittner

So sehr die drei Koalitionspartner nun Einigkeit demonstrieren, so uneinig agierten sie in den letzten Wochen hinter den Kulissen. Sozialdemokraten machten Stimmung gegen das grüne Corona-Management. SPD-Fraktionschef Erik Stohn hatte in der jüngsten Corona-Landtagssitzung das Impf-Management wortreich kritisiert, was die oppositionelle Linke dazu veranlasste, ihn daran zu erinnern, dass er doch selbst in der Regierung sitzt. Sich auf Kosten der Grünen zu profilieren, fand selbst der Koalitionspartner CDU unanständig.