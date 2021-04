Kathrin83 Berlin Donnerstag, 01.04.2021 | 17:14 Uhr

Wow, tolle Ansprache. Komisch nur, dass das Virus nach wie vor da ist?! Warum nur?

Weil Kita zu, auch nicht das Heilmittel ist und nichts bewirken wird. Die Politik hat nicht das Rückrad, komplett dicht zu machen. Eöweil Die Wirtschaft einezu große Lobby ist. Die Autoindustrie usw...

Ausgangsbeschränkung trauen sie sich umzusetzen. Dann haut man halt mal wieder auf die Kita- Kids.

Einzelhandel geht nicht, den hat man ja gerade erst geöffnet. Am Ende ist das doch wie Stuhltanz in Dauerschleife. Irgendwer bleibt stehen und dann eine neue Runde.



Ich bin systemrelevant, diesmal verzichte ich nicht. Im ersten log down habe ich meinen kompletten Urlaub verbraucht. Dieses Mal nicht, ich teste meine Tochter täglich, mache ich seit zwei Wochen. Das ist alles, was ich als Elternteil an Vorsorge leisten kann.



Wenn eine Regierung schafft, jeden Berliner beliebig oft zu testen, aber nicht schafft, kitakinder zu testen, dann ist von mir nicht viel Verständnis zu erwarten.