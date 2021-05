David Lejdar Berlin Sonntag, 09.05.2021 | 17:31 Uhr

Auch wenn jedwede Aufklärung bei manchen Parteien als unpatriotisch gilt, in meiner Sicht wäre Aufklärung ziemlich toll. Denn solche Vorfälle führen zur Desintegration der Bürgerschaft wenn Behörden wie private Firmen geführt werden (wobei bei privaten Firmen der Öffentlichkeit egal sein kann wenn jemand Auftrag an Vetter vergibt, aber bei Ämtern usw. etwas anders). Und in dem Fall mag zwar nicht gleich Korruptionsverdacht im Raum stehen, da auch wenn nicht alles ganz ordentlich war es andere Gründe geben kann falls da was passierte was so nicht ganz ok war. Aber eben ohne Aufklärung geht es ja eher flott in Richtung Zustände wie mancherorts in EU, wo Korruption Alltag, was nicht so toll nicht nur für Bürger, aber auch für Wirtschaft wenn im Endeffekt nur paar Mafiabetriebe übrig, welche nicht davor scheuen zu bestechen (bzw. sogar die Regierung als Puppe in Hand halten). Was halt so Dinge, welche man argumentativ eher nicht möchte, und dementsprechend auch gegenhalten sollte.