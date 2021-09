"Müller sieht keine Impf-Pflicht durch die Hintertür."

Andy Berlin Freitag, 10.09.2021 | 15:34 Uhr

War ja klar...mich würde echt mal interessieren wie lange das dann so durchgezogen wird. Wir geimpften können feiern, essen und trinken, ins Kino und in die Schwimmhalle etc und alle Ungeimpften schauen in die Röhre.



Das darf echt nicht sein unsere Gesellschaft so zu teilen!