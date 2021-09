Neue Quarantäneregeln für Schüler - GEW-Chefin fordert PCR-Tests zum Freitesten an Schulen

Bild: dpa/G. Kirchner

07.09.21 | 11:05 Uhr

Schulklassen sollen nicht mehr geschlossen in Quarantäne müssen, wenn es in ihnen positive Corona-Fälle gab. So wollen es die Gesundheitsminister der Länder. Die Lehrergewerkschaft begrüßt das zwar, sieht aber Probleme in einigen Bereichen.



Die Lehrergewerkschaft GEW hat den Beschluss der Länder für ein einheitlicheres Corona-Konzept an Schulen grundsätzlich begrüßt - fordert aber Änderungen in Teilbereichen. "Dass es jetzt endlich einheitliche Leitlinien gibt, war dringend überfällig", sagte Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dem TV-Sender RTL/ntv. Solange es ein funktionierendes Masken- und Lüftungskonzept an Schulen gebe, sei es nachvollziehbar, nur direkte Sitznachbarn im Falle einer Corona-Erkrankung in der Klasse in Quarantäne zu schicken. "Nur: Für mich ist es ganz wichtig, dass das Freitesten mit einem PCR-Test und nicht mit einem Selbsttest passiert", so die GEW-Chefin, "weil wir doch zu oft wissen, dass das Ergebnis der Schnelltests nicht gut genug ist."



Klassen sollen nicht mehr komplett in Quarantäne müssen

Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich am Montag mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen in Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich solle bei einem positiven Fall nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne, heißt in dem Beschluss nach Beratungen mit dem Bund. Symptomfreie Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne sind, sollen diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte, dies solle als "Leitplanken" für die Gesundheitsämter dienen. Der Beschluss wurde bei Enthaltung zweier Länder angenommen. [Mehr zu den Beschlüssen der Gesundheitsminister bei tagesschau.de.] Mit Blick auf das Schuljahr zeigte sich Finnern vorsichtig optimistisch. "Ich glaube, dass wir in diesem Winter schon anders durchkommen, als im letzten Jahr - auch wenn das Schuljahr alles andere als normal sein wird."



Kalayci appelliert an Amtsärzte

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Montag an die Berliner Amtsärzte und Amtsärztinnen appelliert, die von ihr initiierte Regelung umzusetzen. Vergangene Woche hatte der Senat entschieden, dass Kinder, die Kontakt zu infizierten Mitschülern oder Lehrern hatten, künftig nur noch fünf statt 14 Tage in Quarantäne müssen. Die Amtsärztinnen und Amtsärzte hatten sich Ende August gänzlich gegen eine prophylaktische Quarantäne für Schul- und Kitakinder ausgesprochen.

