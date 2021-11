Ein Radfahrer Samstag, 27.11.2021 | 17:50 Uhr

"Sonst bekommen wir Corona nie in den Griff!!!"

Wie wollen sie denn ein Virus in den Griff bekommen wenn sie keinen auf Dauer wirksamen Impfstoff (wie bei Pocken)haben?

Entweder es gibt irgendwann den 100% Impfstoff oder das Virus mutiert in eine weniger aggressive Variante.

Ansonsten kann man sagen: The same procedure as every year...... :-(