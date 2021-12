Interview | Der Frust der Geimpften - "Vielleicht gehen ja irgendwann auch die Geimpften auf die Straße"

Die Corona-Lage ist angespannt, auch Geimpfte bekommen strengere Maßnahmen und neue Einschränkungen zu spüren. Bei vielen wächst Groll gegen die Ungeimpften. Der Sozialwissenschaftler Daniel Hörsch befürchtet, dass die Stimmung kippen könnte.

rbb: Herr Hörsch, Sie haben 50 Menschen aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft immer wieder zu ihren Corona-Befindlichkeiten befragt. Was ist das Ergebnis Ihrer Studie? Daniel Hörsch: Wir haben bei der Publikation den Begriff des mütenden Bürgers nach vorn gestellt. Dass die Leute wütend und müde sind. Es gab eine Phase der trügerischen Zuversicht letzten Sommer, dass viele der Meinung waren: Wir haben es hinter uns. Und dann kam die nächste Welle. Genau an dem Punkt sind wir jetzt auch wieder: Durch das Impfen hat sich eine trügerische Zuversicht eingestellt, obwohl alle Modellierer gesagt haben, dass die Delta-Variante ansteckender ist und die Impfung nach einigen Monaten an Stärke verliert.



Aber was sich verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr ist, dass die Plausibilität politischer Maßnahmen erodiert. Sprich: Was man im vergangenen Jahr noch bereit war mitzutragen - da hat man jetzt doch viele Fragezeichen, weil das politische Versagen mit Händen zu greifen ist.

Das ist ja für die Geimpften und die, die alle Regeln mitmachen, besonders bitter. Ja, das sehen wir auch. Dass sich viele an alle Maßnahmen gehalten haben und vernünftig waren und dass es jetzt zu Verwerfungen mit denjenigen kommt, die das nicht gemacht haben. Vor allem im privaten sozialen Umfeld kommt es zu Konflikten. Da gibt es ein ganz krasses Unverständnis der Geimpften zu den Ungeimpften.



Die Geimpften denken: "Wie kann man sich denn in dieser Lage so verhalten?" Und da kommt es auch zu einer sozialen Selektierung: Dass viele Geimpfte entscheiden, sich mit Ungeimpften nicht mehr zu treffen oder nicht mehr mit ihnen zu diskutieren. Das haben wir schon im Sommer festgestellt, dass es diese Tendenz gibt.

Bei allem Verständnis für die Gefühlswelt der Geimpften, das klingt nicht nach einer gesunden Dynamik. Aber das wird uns in den kommenden Wochen noch begleiten. Wir hatten ja bevor die Impfstoffe verfügbar waren so eine Art Ohnmachtserfahrung: Da konnte man nichts machen außer Kontakte zu beschränken. Dann kam die Hoffnung, durch die Impfung wieder Normalität reinzubekommen.



Die Geimpften haben das Gefühl, sie haben sich die Freiheiten erarbeitet und sind jetzt aber wieder ohnmächtig gegenüber denjenigen, die nicht mitmachen und die Fortschritte wieder zerstören und dafür sorgen, dass die Welle jetzt diese Dynamik hat. Das ist derzeit wie ein Ritt auf der Rasierklinge, und es ist die Frage, ob das auch mal umschlagen kann.

Was macht diese Dynamik mit unserer Gesellschaft? Ich nenne das Long-Covid-Folgen gesellschaftlicher Natur. Das sind kommunikative Gräben, die aufgegangen sind. Die Frage ist, wie kriegen wir die wieder überbrückt? Ich denke, dafür muss die Politik auch einräumen, dass Fehler begangen wurden, damit wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Menschen sich mehr Besonnenheit wünschen. Keinen Alarmismus mehr, keine Entscheidungen mehr auf den letzten Drücker. Und sie wünschen sich eine Perspektive, und zwar nicht nur eine von 14 Tagen. Die meisten wünschen sich von der Politik ein beherztes Vorgehen, keine Salami-Taktik.

Aber dass die Geimpften jetzt auf die Ungeimpften deuten und bis in den Familienkreis hinein mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen: "Du bist schuld!", das ist doch Gift für unser Zusammenleben. Das sehe ich auch so. Da müssen die Verantwortlichkeiten an die Politik adressiert werden, nicht an einzelne Ungeimpfte. Aber den Politikern ist die Ohnmacht ins Gesicht gemeißelt, denen ist die vierte Welle entglitten. Die Verantwortung auf dem Rücken der Gesellschaft hin- und herzuschieben, das wird nicht gutgehen. Es gibt ja Instrumente, wie wir Ungeimpfte weitestgehend vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Das erzeugt den größten Druck. Das muss die Politik jetzt angehen, das müssen wir einfordern. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Hendrik Schröder, Redaktion Inforadio.

