Draku Hoppegarten Freitag, 01.07.2022 | 19:24 Uhr

Ausgerechnet Frau Nonnemacher, die ewig nicht in die Hufe gekommen ist bei den Corona Maßnahmen, will mehr Befugnisse. Völlig desorientiert die Frau. So wie der Herr Landrat Gernot Schmidt in MOL, der der Meinung war, dass MOL keine Impfzentren braucht. Dann gab es eben keine. Pech gehabt. Weiter so! Jedem Landesfürsten sein Pläsierchen. Na dann gute Nacht Brandenburg für die nächste Welle.

Klare Vorgaben vom Bund für entsprechende Rahmenbedingungen sollten da eher eine Lösung darstellen.