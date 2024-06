Der Empfang, den einem die "Schwarze Heidi" am Sonntagabend bereitet, ist sowohl standesgemäß als auch stilecht. Schon entlang des brüchig asphaltierten Weges, der nahe der Insel Alt-Stralau zu dem Restaurant in Berlin-Friedrichshain führt, stecken kleine Schweizer Fahnen im Boden. Steht man schließlich vor der großen hölzernen Berghütte, fällt ein weiteres, größeres weißes Kreuz auf rotem Grund ins Auge. Noch auffälliger: Ein Quartett von Alphornspielern, das sich vor der Hütte auf seinen Auftritt einstimmt - je zwei Frauen und Männer, die in klassischer Schweizer Tracht – bei den Männern selbstverständlich inklusive Filzhut – kurz darauf den Schweizer EM-Abend eröffnen.

Die deutsche Fußball-Auswahl lag gegen die Schweiz bis zur Nachspielzeit mit 0:1 zurück. Dann traf Niclas Füllkrug per Kopf. Derweil vermeldeten die Veranstalter der Fanzonen am Reichstag und am Brandenburger Tor einen Besucherrekord.

Die Musikanten stehen auf der Terrasse des Außenbereichs, ein paar Meter neben dem großen Bildschirm. Auf dem wird gleich das Fußballspiel zwischen Deutschland und der Schweiz gezeigt. Zunächst aber begrüßt Jennifer Mulinde-Schmid ihre Gäste. Sie ist Inhaberin und Namensgeberin der "Schwarzen Heidi", in Kenia geboren, aber bereits als Kleinkind in die Schweiz gezogen. Dort wurde sie erst Schauspielerin und widmete sich später als Kabarettistin unter provokantem Namen jeglichen Schweizer Klischees.

Nun wohnt sie in Berlin, ist Gastronomin. In beiden ihrer zwei Restaurants sei am Sonntag Fußball gucken mit größtmöglichem Heimatgefühl für Berliner Schweizer das Ziel, sagt Mulinde-Schmid. Was da nicht fehlen darf: "Nach jedem Schweizer Tor gibt es einen Schnaps aufs Haus." Ein Satz, der die Vorfreude der rund 200 Gäste auf das dritte EM-Gruppenspiel der beiden Nationalmannschaften zusätzlich schürt.

Die "Schwarze Heidi" ist einer von vielen Berliner Orten, an denen aktuell in Gemeinschaft Fußball geguckt wird. Warum spürt man schnell. Da wäre die Alpen-typische braune Holzhütte an sich, dazu Schweizer Dekoration und die große Terrasse. Zwei Gondeln, einst am Hang von St. Moritz im Einsatz, sind am Sonntag von gut essenden und trinkenden Fußball-Fans besetzt. Insgesamt ist es eine Mischung aus Mitarbeitern der Schweizer Botschaft, deren deutschen Kollegen, Freunden und ein paar fremden Gästen. Die in Rot und Weiß gekleideten Menschen, mal mit Schweizer Flaggen auf den Wangen, sind klar in der Überzahl. Gäste in Deutschland-Trikots sind selten, aber es gibt sie.

Während an den Tischen langsam die viel bestellten Raclettes, Fondues und Würstchen ankommen, ist von vorne erstmals die unverkennbar Schwizerdütsch sprechende Stimme des Fernsehmoderators zu hören. Eine Analyse der wechselhaften Karriere des "Breelianten Sturmtanks" Breel Embolo, dann die Schweizer Nationalhymne. In Friedrichshain wird applaudiert, in Frankfurt das Spiel angepfiffen. Als zwei Minuten später Jamal Musiala Deutschlands ersten Konter antreibt, kommt erstmals ein – noch schwer differenzierbares – Raunen auf.