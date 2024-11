Volleyball-Meister BR Volleys hat den Anfang auf dem Weg zu einem möglichen Titel-Hattrick im DVV-Pokal mit Bravour bewältigt. Die Berliner besiegten die WWK Volleys Herrsching am Mittwochabend mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:16) und zogen damit als erstes Team ins Viertelfinale ein.

Das Duell in der Max-Schmeling-Halle war die Neuauflage des vergangenen Endspiels des DVV-Pokals. Auch vor acht Monaten hieß der Sieger Berlin (3:0). Nach 2023 und 2024 will der siebenmalige Champion nun am 2. März 2025 in der Mannheimer SAP-Arena erneut den Pokal holen.