Das Gute für alle Volleys-Fans: So wichtig ist die genaue Körpergröße der neuesten Berliner Wunderwaffe auch wieder nicht. Oder um es mit einem Facebook-Post von Jake Hanes' Vater zu sagen, der angesichts der luftigen Höhe, in der sein Sohn auf einem Foto über den gegnerischen Block hinweg schmettert, kommentierte: "Ist das noch fair?"

2,10 Meter geben die BR Volleys auf ihrer Homepage [berlin-recycling-volleys.de] an. 2,12 Meter hingegen sind auf der Seite volleybox.net [volleybox.net] notiert. Der US-Volleyballverband wiederum vermerkt für seinen Nationalspieler "6-10" an [usavolleyball.org] . Was Foot und Inches meint und umgerechnet 2,08 Meter bedeutet.

Eine "Naturgewalt" nennt ihn Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Aber nicht nur das. Hanes sei zudem unglaublich beweglich. "Selten war bei uns ein Diagonalspieler auch in der Abwehr so stark", zudem sprühe er "vor Kraft, Ehrgeiz und Siegeswillen", so Niroomand.

Das mit der Naturgewalt war früher indes anders. In seinen Jugendjahren habe ihn ein gegnerisches Team einmal "Nudel" genannt, erzählte Hanes zum Einstand in Berlin, so dürr sei er gewesen. Erst im College habe er den Fokus darauf gelegt, kräftiger zu werden. Mit Erfolg.

Nach Ende der Studienzeit geht es direkt nach Europa, zu Arago de Sète nach Frankreich. Es folgen Stationen in Polens Top-Liga, ehe es ihn im Sommer 2024 zu den Volleys zieht. Hanes soll die Lücke schließen, die der Abgang von Marek Sotola gerissen hat. Es ist ein klassischer Volleys-Schachzug: Super talentierte Spieler verpflichten, die in Berlin auf höchsten Niveau den Sprung zur Weltklasse schaffen, ehe es sie in finanzstärkere Ligen zieht.

Viel Anlaufzeit hat Hanes bei den Volleys nicht gebraucht. Schon beim Sieg des Ligapokals wurde er zum MVP, wem wertvollsten Spieler gewählt. Papa Frank kommentierte einen auf deutsch verfassten Social-Post der Volleys auf seinem Facebook-Profil stolz: "And so it begins! 1st of many ! Translate on !" - "Und so beginnt es! Der Erste von vielen! Her mit den Übersetzungen!"